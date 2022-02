Straßenverkehr in Rheinberg und Alpen : Für viele Rheinberger bleibt es die B 57

Wer genau hinschaut, kann – beispielsweise an der Umgehungsstraße in Rheinberg – die Klassifizierung der Straße am Fahrbahnrand ablesen. RP-Foto: Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg/Alpen Schon vor acht Jahren hat das Landesverkehrsministerium die B 57 von der Grünthal-Kreuzung (B 58) bis Krefeld zur Landstraße 137 zurückgestuft. Dennoch wird oftmals noch von der Bundesstraße 57 gesprochen und geschrieben.

Man sollte es mal auf einen Versuch ankommen lassen und die Leute fragen. Würde man etwa wissen wollen: Welche Straße führt genau durch die Chemiewerke Solvay und Inovyn in Rheinberg? – die Antwort lautete ziemlich sicher: „Die B 57.“ Und spräche man von der Umgehungsstraße, die an Rheinberg vorbeiführt, sagten auch in diesem Fall viele: „Bundesstraße 57“. Man könnte weitere Beispiele nennen: die ehemalige Diskothek Aratta in Winterswick oder das Clubhaus der Freeway-Riders-Rocker (ehemals Gaststätte Zur Postkutsche) zwischen Ossenberg und Drüpt – auch die liegen für viele an der B 57.

Aber stimmt das überhaupt? Nein, es stimmt nicht. Besser gesagt: Es stimmt nicht mehr. Alle genannten Örtlichkeiten liegen an der Landstraße 137. Und das schon seit acht Jahren. Damals – mit Wirkung vom 1. Januar 2014 – ist die Bundesstraße 57 auf dem kompletten Rheinberger Stadtgebiet und einem Teil der Gemeinde Alpen zur L 137 zurückgestuft worden. Erst ab der Grünthal-Kreuzung (Kreuzung mit der B 58) heißt sie wieder B 57.

INFO Ursprünge liegen in der Zeit Napoleons Hintergrund Die Bundesstraße 57 verläuft in drei Abschnitten von Kleve bis zur Grünthal-Kreuzung (Bundesstraße 58), innerhalb Krefelds und von Mönchengladbach durch Aachen bis zur belgischen Grenze bei Köpfchen. Der Ursprung der Bundesstraße 57 geht auf die französische Herrschaft in der napoleonischen Zeit zurück. 1795 wurde mit dem Bau der geradlinigen Route d‘Aix la Chapelle à Crefeld abschnittweise begonnen und 1812 beendet. Sie stellte die direkte Verbindung zwischen der Departementhauptstadt Aachen und Krefeld dar.

Veranlasst hat dies das damalige Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen; heute gibt es auf Landesebene ein reines Verkehrsministerium. Im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 19. September 2013 ist zu lesen, dass das Ministerium am 3. September 2013 Folgendes festgelegt hat: „Im Gebiet der Städte Rheinberg und Alpen, Kreis Wesel, Regierungsbezirk Düsseldorf, erfüllen die jetzige B 57 und B 510 nicht mehr die Verkehrsbedeutung einer Bundesstraße.“

In Paragraf 2 Absatz 4 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) heißt es dazu: Eine Bundesfernstraße, bei der sich die Verkehrsbedeutung geändert hat (...), ist entweder unverzüglich einzuziehen, wenn sie jede Verkehrsbedeutung verloren hat oder überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen (Einziehung), oder unverzüglich dem Träger der Straßenbaulast zu überlassen, der sich nach Landesrecht bestimmt (Abstufung).“

Im Falle der B 57 war die Begründung für die Herabstufung zur Landstraße 137, dass in nicht allzu großer Entfernung und weitgehend parallel die Bundesautobahn (BAB) 57 verläuft. Für den Verkehrsteilnehmer hat diese Veränderung keine Auswirkungen, aber für den Straßenlastträger, also den Eigentümer. Denn bei Bundesstraßen zahlt der Bund, bei Landstraßen das Land, wenn an der Straße etwas zu machen ist.

In den Berichten des „Boten für Stadt und Land“ finden sich sehr häufig Formulierungen wie „auf der Landstraße 137 (ehemals B 57)“. Und oft klingelt dann das Telefon in der Redaktion oder es kommen E-Mails. Und dann heißt es: „Wieso schreiben Sie immer L 137, das ist doch die B 57.“

In Rheinberg gibt es gar keine B 57 mehr, auch weiter Richtung Moers heißt sie seit 2014 L 137. Erst in Krefeld wird sie wieder zur B 57. Und in Alpen gibt es beides: die L 137 von Rheinberg bis zur Grünthal-Kreuzung und die B 57 von dort weiter Richtung Xanten.

Auch die in Ost-West-Richtung verlaufende B 510 wurde seinerzeit zurückgestuft: Auf dem Abschnitt von der Autobahn-Anschlussstelle Rheinberg/A 57 bis zur Einmündung Moerser Straße/L 137 am Möbelhaus Gottwald heißt sie seit acht Jahren L 155.

(up)