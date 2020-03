Private Initiative : Rheinbergerin koordiniert Hilfsdienst in der Corona-Krise

Rheinberg Annette Rameker möchte zum Beispiel Menschen helfen, die momentan das Haus nicht verlassen, weil bei ihnen die Gefahr einer Infektion besonders hoch ist.

Doch Annette Rameker wollte auch Menschen erreichen, die kein Facebook haben. Deshalb erklärte sie sich bereit, den Nachbarschaftshelferdienst zu koordinieren. Sie sammelt die Telefonnummern der Leute, die Hilfe anbieten und kann diese dann an Hilfesuchende vermitteln. Weil sie plötzlich krank geworden ist, kann sie sich vorübergehend allerdings nicht engagieren und kann auch nicht persönlich bei Hilfebedürftigen vorbeikommen. Die Koordination übernimmt sie aber weiterhin, weil sie möglichst vielen Leuten helfen will. Sie selbst habe „eine Menge Respekt vor der jetzigen Situation“. Sie ahnt, dass die Sache mit dem Virus erst am Anfang steht. „Gerade deshalb wird gegenseitige Unterstützung noch viel wichtiger werden“, so Rameker weiter.

In ihrem Beruf als Betreuerin engagiert sie sich viel für andere Menschen. Deshalb liegt ihr die ehrenamtliche Hilfe in diesen besonderen Zeiten besonders am Herzen. Sie kenne Leute in ihrem Umfeld die nicht nur altersbedingt zur Risikogruppe zählen, sondern Vorerkrankungen und ähnliches haben und für die es deshalb riskant sei, beispielsweise selbst einkaufen zu gehen. Auch für solche Menschen kann die Nachbarschaftshilfe in den nächsten Wochen noch sehr wichtig werden, vielleicht sogar absolut notwendig.