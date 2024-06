Auf der Bahnhofstraße in Rheinberg 31-jährige Rheinbergerin wird bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr auf der Bahnhofstraße in Rheinberg in der Innenstadt ist eine 31-jährige Frau schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zur Unfallzeit sei ein 41-jähriger Mann aus Rheinberg mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Außenwall unterwegs gewesen. Zeitgleich sei die 31-jährige Rheinbergerin mit ihrem Auto von einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof abgebogen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Auto der Frau wurde dabei gegen ein geparktes Auto geschleudert, wie im Polizeibericht mitgeteilt wird. Die Fahrerin habe schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen habe sie unverzüglich in ein Moerser Krankenhaus gebracht, wo man sich um das Unfallopfer kümmerte und es medizinisch versorgte. Der 41-Jährige Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen sei Sachschaden „im mittleren fünfstelligen Bereich“ entstanden, schrieb die Polizei. Die Bahnhofstraße war zwischen dem Außenwall und der Fossastraße bis gegen 11.45 Uhr gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr bis dahin um.