Vertretung der Rheinberger Geschäftsleute : Werbegemeinschaft löst sich auf

Anke Lange (li.) vom Geschäft „Froschkönig“ dankte Ulrike Brechwald, die sechs Jahre Vorsitzende der Werbegemeinschaft war, im Namen des Vereins mit einem Blumengesteck. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Die bisherige erste Vorsitzende de Vereins, Ulrike Brechwald, wurde für ein Jahr zur Liquidatorin bestimmt. Die Unterlagen gehen zunächst an einen Notar und dann zum Amtsgericht.

Die Entscheidung fiel am Mittwochabend um 19.15 Uhr im Keller des Hotels am Fischmarkt in der Vinothek: Die Rheinberger Werbegemeinschaft löst sich zum Ende dieses Jahres auf. Das haben die sieben anwesenden Mitglieder des Vereins einstimmig beschlossen. Ganz unspektakulär und ohne erkennbare Wehmut. Im Prinzip waren die Würfel schon Mitte November bei der Mitgliederversammlung in der Alten Apotheke gefallen (wir berichteten ausführlich). Doch es war eine weitere Versammlung erforderlich, um den Beschluss rechtlich wasserdicht fassen zu können.

Die verbliebenen 34 Geschäftsleute hatten keine andere Wahl mehr gesehen, als einen Schlussstrich unter die Vereinsarbeit zu ziehen. Der ohnehin nicht mehr vollständig besetzte Vorstand wollte nicht mehr weitermachen. Nachfolger waren keine in Sicht. Das Interesse der Mitglieder an der Werbegemeinschaft sank offenbar ebenso wie das der Kunden daran, ihre Geschäfte in Rheinberg zu tätigen. Die wachsende Konkurrenz des Online-Handels und immer mehr Geschäftsaufgaben sorgen für schlechte Stimmung.

Vorstandsmitglied Patrick Tervooren erläuterte jetzt das weitere Vorgehen: Die relevanten Unterlagen gehen nun an die Rheinberger Notarkanzlei Herlitz. Von dort aus werden sie nach Bearbeitung an das Amtsgericht weitergeleitet.

Da komplette Jahr 2022 wird als Übergangsphase betrachtet, bevor der Verein dann nach mehr als 30 Jahren aus dem Vereinsregister gestrichen wird. Für dieses Jahr muss ein Liquidator bestimmt werden, der die Abwicklung verantwortet. Die Versammlung wählte dazu die bisherige Vorsitzende Ulrike Brechwald. Die Mitglieder dankten ihr für sechs Jahre engagierte Vorstandsarbeit mit einem Blumengesteck.

Eine Betriebshaftpflicht- und eine Veranstaltungsversicherung wurden bereits mit sofortiger Wirkung gekündigt. Nun muss noch ein Handyvertrag aufgelöst werden. Und das Lager muss schnell leergeräumt werden, damit die Miete dafür entfallen kann.

Deshalb sucht die Werbegemeinschaft Kaufinteressenten für Lichterketten und 16 technisch einwandfreie Leuchtelemente von jeweils vier Metern Breite, die sich problemlos auf LED-Betrieb umstellen lassen. Abzugeben sind zudem zwei stabile Stehtische, eine Kabeltrommel, ein Stahlschrank und ein Baustromkasten.

Wer am Nachlass interessiert ist, kann sich per E-Mail an Ulrike Brechwald wenden. Ihre Adresse: ulrike.brechwald@gmail.com

(up)