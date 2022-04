Unterstützung der Duisburger Feuerwehr in Homberg : Rheinberger Wehr hilft beim Aufbau von Notunterkünften

Rheinberg/Homberg 26 Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Rheinberg aus den Einheiten Borth/Wallach, Ossenberg und Rheinberg haben in Duisburg-Homberg beim Aufbau einer Kriegsflüchtlingsunterkunft geholfen.

Die Duisburger Feuerwehr teilte mit, dass die Auswirkungen der humanitären Katastrophe in der Ukraine die Stadt Duisburg und die Feuerwehr Duisburgauf eine harte Belastungsprobe stelle. Für den Aufbau und den Betrieb der Notunterkünfte werde jede helfende Hand gebraucht. „Nur durch die tatkräftige Unterstützung vieler, teilweise ehrenamtlicher, Einsatzkräfte können wir den Gästen aus der Ukraine in ihrer unverschuldeten Notlage einen Zufluchtsraum anbieten“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Diese Arbeit ist anstrengend und erfüllend zugleich.“ Groß sei die Freude darüber gewesen, dass die Arbeit über die Duisburger Stadtgrenze hinaus wahrgenommen wurde. Die Feuerwehr Rheinberg unterstützte in Zugstärke freiwillig und ehrenamtlich die Duisburger Kollegen und Kolleginnen der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr beim Aufbau weiterer Unterbringungskapazitäten in der Homberger Glückaufhalle. „Gemeinsam konnten so weitere Aufnahmekapazitäten für hilfeersuchende Gäste aus der Ukraine geschaffen werden“, hieß es. „So funktioniert gelebte Feuerwehrsolidarität.“ Alle Helfern wurde ausdrücklich gedankt.