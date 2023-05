Abwanderung in die Nachbarschaft „marginal“ Rheinberger Viertklässler bleiben fast alle in der Stadt

Die Schulverwaltung beurteilt die Zahl der Abwanderungen weiter als „marginal“ und wertet das Wahlverhalten als Indiz für die Wertschätzung für das städtische Bildungsangebot. Schwerpunktmäßig werden von den Abwanderern weiter die Sekundarschule in Alpen und die Marienschule in Xanten angesteuert, die je sieben Neuzugänge aus der Nachbarstadt verzeichnen. Fünf Schülerinnen und Schüler besuchen nach den Sommerferien die Förderschule in Kamp-Lintfort. Die eine Anmeldung an einem Gymnasium in Hückelhoven dürfte auf den Umzug der Familie hindeuten.