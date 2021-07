Rheinberger Unternehmer spendet : Fußballhütte für zwei Vereine

Dennis Tenge (v.l. Concordia Rheinberg), Oliver Rettig (Metall-Edelbau Rettig) und Frank Tatzel (TuS 08 Rheinberg) in der Hütte. Foto: Peter Meulmann

Rheinberg Der Rheinberger Unternehmer Oliver Rettig hat den Vereinen TuS 08 Rheinberg und Concordia Rheinberg eine Fußballhütte geschenkt.

Die Erleichterungen der Corona-Schutzverordnung machen es möglich, dass auf der Sportanlage an der Xantener Straße wieder trainiert werden kann. Derzeit ist das Areal eine Großbaustelle, da dort die neue Dreifachturnhalle errichtet wird. Sie soll im November fertig sein. Für den Neubau hatte der TuS 08 Rheinberg sein Vereinsheim „geopfert“. Damit in der Zeit bis zur Fertigstellung der Halle für Spieler, Ehrenamtliche sowie Zuschauer Getränke angeboten werden können und eine zusätzliche Unterstellmöglichkeit geschaffen wird, hat die Rheinberger Firma Metall-Edelbau Rettig dem TuS 08 und Concordia Rheinberg eine Fußballhütte gesponsert. Für die am 1. Juli 2021 neu gegründete Concordia sei das quasi ein Geburtstagsgeschenk, sagt Frank Tatzel, Präsident des TuS 08 Rheinberg. put