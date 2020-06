Software-Unternehmen : Rheinberger entwickeln digitales Arbeitsschutzpaket zu Corona

Rheinberg Das Rheinberger Unternehmen HNC Datentechnik hat eine neue Software entwickelt, die Dokumente wie Checklisten, Gefährdungsbeurteilungen, Betriebs- und Arbeitsanweisungen, Aushänge und Symbole beinhaltet.

Der Lockdown hat weite Teile der deutschen Wirtschaft lahmgelegt. Auch wenn vielfach der Betrieb wieder anläuft, leiden viele Unternehmen unter den Folgen der Corona-Krise. Neben der Existenzsicherung geht es um den Schutz und das Wohl der Mitarbeiter, die aus dem Homeoffice wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Denn es gilt, neue gesetzliche Standards in Sachen Infektionsschutz einzuführen und umzusetzen.

Hier verspricht das Rheinberger Unternehmen HNC Datentechnik Unterstützung. Der auf Umwelt und Arbeitssicherheit spezialisierte Softwarehersteller hat ein digitales Corona-Arbeitsschutzpaket entwickelt. Das beinhaltet viele hilfreiche Dokumente wie Checklisten, Gefährdungsbeurteilungen, Betriebs-/Arbeitsanweisungen, Unterweisungen, Aushänge und Symbole. Alle Unterlagen und Dokumente werden über den HNC-Software-Auditor plus verwaltet und mit Auditor online direkt den Mitarbeitern kommuniziert. HNC-Kunden erhalten das Paket kostenlos. Alle anderen können die Softwarelösungen Auditor plus und Auditor online für einen definierten Zeitraum – inklusive Corona-Arbeitsschutzpaket – kostenfrei nutzen. Danach steht Auditor plus weiter im Lesezugriff zur Verfügung oder kann beispielsweise gemietet werden. Online-Gruppenschulungen und eine Begleitung bei Installation und Einrichtung durch den HNC-Support können ebenfalls gebucht werden. Außerdem sind Hilfevideos in der Software hinterlegt, die den Anwender zudem bei den ersten Schritten im Programm unterstützen.