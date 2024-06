Wohnungsbau in Rheinberg 66 neue Wohnungen an der Schulstraße

Rheinberg · Ein Bauunternehmer aus Issum reißt drei Mehrfamilienhäuser an der Schulstraße in Rheinberg nacheinander ab und ersetzt sie durch deutlich größere und modernere. So entsteht neuer Wohnraum in der Innenstadt.

19.06.2024 , 19:33 Uhr

So sollen die Neubauten an der Schulstraße in Rheinberg aussehen. Mit dem Bau des ersten ist bereits begonnen worden. Foto: LGS