Vereine präsentieren sich am Samstag Rheinberger Underberg-Freibad bisher gut besucht

Die Stadt Rheinberg freut sich über gute Besucherzahlen im Underberg-Freibad. Am vergangenen Wochenende seien am Freitag zwar nur knapp 500 Badegäste gekommen, am Samstag dann aber schon 1200 und am Sonntag fast 2500 – für das kleine Familienschwimmbad im Rheinberger Stadtpark ist das ein rekordverdächtiger Wert. Die Stadt ist normalerweise schon zufrieden, wenn an einem Tag die Tausender-Marke überschritten wird. Ab 1370 werde personell aufgestockt, sagte Stefanie Kaleita, stellvertretende Fachbereichsleiterin Schule, Sport, Kultur. „Davon bekommen unsere Besucher aber nichts mit.“ Ab 2000 Besuchern sei die Freude im Freibad und im Stadthaus groß.