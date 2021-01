Wettbewerb der Sparkasse : Rheinberger gewinnt beim Planspiel Börse

Sieger Tim Rosin orientierte sich an Impfstoff-Nachrichten. Foto: SAN

Rheinberg Tim Rosin, 29-jähriger Student der Wirtschaftswissenschaften aus Rheinberg, gewinnt beim Planspiel Börse der Sparkasse 1500 Euro. Er landet im Bereich der rheinischen Sparkassen auf einem Spitzenplatz.

Tim Rosins Eltern gehören, wie er selber sagt, „eher zu den klassischen Sparern.“ Der 29-jährige Student der Wirtschaftswissenschaften ist in seiner Familie der erste, der sein Geld seit vier Jahren in Fonds und Wertpapiere investiert. „Ich bin ein vorsichtiger Anleger und setze auf eine langfristige Strategie, im Schnitt erreiche ich damit eine Dividende von sechs bis sieben Prozent pro Jahr“, sagt Rosin. Erfahrungen mit Wertpapieren sammelt der Rheinberger schon länger. Vor neun Jahren machte er als Auszubildender von Underberg erstmals beim Planspiel Börse der Sparkasse am Niederrhein mit.