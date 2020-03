Lebensmittel werden knapp : Rheinberger Tafel stellt ab Dienstag auf Notausgabe um

Rheinberg/Alpen Die Rheinberger Tafel bemüht sich weiterhin, Menschen zu helfen. Möglich ist das wegen Corona allerdings nur eingeschränkt, da einerseits die gespendeten Waren geringer werden und andererseits auch so genannte Risikopersonen zu den Mitarbeitern zählen.

Die Ausgabestelle Rheinberg wird von Dienstag, 31. März, an eine „Notausgabe“ einrichten. Dies bedeutet, dass die registrierten Tafelkunden dienstags von 11 bis 13 Uhr eine Not-Tüte im Außenbereich vor dem Pfarrheim St. Anna ausgehändigt bekommen. Die Ausgabestelle Alpen bemüht sich weiter, den Regelbetrieb so gut wie möglich und verantwortbar aufrecht zu erhalten. Die notwendigen Entscheidungen werden wöchentlich aufgrund der aktuellen Lage getroffen. So bedauerlich eine Einschränkung im Tafelbetrieb auch sei, müsse jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass die Tafel keine Zuständigkeit oder Verantwortung für die Grundversorgung Bedürftiger habe, teilen die Träger mit. Es zeige sich in der jetzigen Situation, wie wichtig politische Grundentscheidungen wären, die einen Tafelbetrieb mittelfristig überflüssig machten.