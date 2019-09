Auto prallte gegen einen Baum : Rheinberger stirbt bei Unfall in Hamminkeln

Rheinberg/Hamminkeln Der 27-Jährige war mit seinem Wagen offenbar von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eine Polizeistreife entdeckte das Fahrzeug in der Nacht gegen 2.30 Uhr.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitgeteilt hat, hat eine Streifenwagenbesatzung gegen 2.30 Uhr an der B 473, etwa auf Höhe des Restaurants Café Country, einen VW Golf entdeckt, der gegen einen Baum geprallt war. Vermutlich sei der Fahrer, der aus Richtung Hamminkeln unterwegs gewesen war, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei in ihrem Bericht.