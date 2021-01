Technischer Defekt : Rheinberger Stadtverwaltung telefonisch nicht erreichbar

Rheinberg Die Stadtverwaltung Rheinberg ist momentan telefonisch nicht erreichbar. Kein Anschluss unter 02843/171-0.

RHEINBERG Die Mitarbeiter der Rheinberger Stadtverwaltung haben ihren Dienst nach den Betriebsferien am Montag wieder aufgenommen. Im Stadthaus, aber auch an der Orsoyer Straße, beim Dienstleistungsbetrieb und auch in der Volkshochschule an der Lützenhofstraße. Gleich zu Beginn des neuen Jahres gibt es allerdings Probleme. Aufgrund einer regionalen Störung des Telekommunikationsanbieters der Stadtverwaltung Rheinberg sind Teile der Verwaltung inklusive der Zentrale (Rufnummer 02843 171-0) derzeit telefonisch nicht erreichbar. Es werde mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet, hieß es.