Europaschule und Amplonius-Gymnasium in Rheinberg : Rheinberger Schulen warten auf Corona-Tests vom Land

Schnelltests sollen auch an Rheinberger Schulen möglich sein. Foto: dpa/Peter Kneffel

Rheinberg Die Corona-Selbsttests, die das Ministerium den Schulen zur Verfügung stellen möchte, waren auch Thema am Amplonius-Gymnasium und der Europaschule. Wie Umsetzung und Ablauf aussehen, das wussten die Schulleiter noch nicht.

Schon nach dem ersten Corona-Lockdown hatte sich Marcus Padtberg fürs Distanzlernen ausgesprochen. Von seiner Meinung ist der Leiter des Amplonius-Gymnasiums im Winter 2021 nicht abgerückt. „Ich benutze das Wort nicht oft, aber der Distanz-Unterricht mit Microsoft Teams bei uns ist bombastisch gelaufen“, sagt der Oberstudiendirektor am Tag der Wieder-Schulöffnung. Er hätte gut auf die Rückkehr zum Wechselunterricht bis zu den Osterferien verzichten können. Und damit sei er nicht allein, so Padtberg: „Ich weiß von vielen Eltern, die unzufrieden mit dem Wechselmodell sind. Es wird jetzt weniger Begleitung durch die Lehrer geben. Vorher haben wir jede einzelne Stunde per Video-Unterricht abbilden können.“

Gesprochen wurde im Kollegium am Montag auch über die Corona-Selbsttests, die das Ministerium den Schulen in dieser Woche zur Verfügung stellen möchte. Wie Umsetzung und Ablauf aussehen, das wusste Padtberg am Vormittag noch nicht. „Ich kenne keine Details und weiß nicht, wie wir das handhaben oder organisieren sollen.“ Am Montag fehlten drei Schüler und eine Lehrerin, weil sie sich in Quarantäne begeben mussten.

Ein paar Meter weiter in der Europaschule gibt’s keine Quarantänefälle, derweil wartete Martin Reichert am frühen Mittag ebenfalls auf die erläuternde E-Mail aus Düsseldorf zu den Schnelltests. So umgaben den Schulleiter beim Re-Start einige Fragezeichen: „Ich habe keine Kenntnis darüber, ob eine Einverständnis-Erklärung der Eltern vorliegen muss. Im vergangenen Jahr hatte sich ein Vater bei uns gemeldet und rechtliche Schritte angedroht, wenn sein Kind in der Schule einen Zwangstest machen müsse.“