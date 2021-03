Schwierige Haushaltsberatungen : Politiker ringen um jeden Cent

Rheinberg Im Hauptausschuss zeigten die Fraktionen Willen zum Sparen. Wie es momentan aussieht, könnte die Stadt haarscharf an einem neuen Haushaltssicherungskonzept vorbeischrammen. Der Rat tagt am 13. April.

Kritik an Rheinberger Verwaltung : Stadt will am Sport sparen – Vereine schreiben offenen Brief

Und so ackerte sich der Ausschuss diszipliniert durch die verschiedenen Produktbereiche des Haushaltsdschungels. Ein Stolperstein auf dem Weg zum Ziel war der Sport. In einem Offenen Brief an den Bürgermeister (wir berichteten) hatten acht Sportvereine ihren Unmut über Kürzungen zum Ausdruck gebracht. Streichung der Grundförderung, Kürzung der Betriebskosten, Erhöhung von Nutzungsentgelten für Bäder und Sporthallen, Einführung einer Gebühr für die Nutzung von Fußballplätzen oder Betriebskostenbeteiligung für die Tennisvereine – das alles droht den Clubs. Die Politik folgte den Vorschlägen der Verwaltung mehrheitlich und will diese Kürzungen durchsetzen. Wobei Svenja Reibert (Grüne) versprach: „Wenn Corona irgendwann vorbei ist, können und werden wir auch wieder etwas für die Vereine tun.“ Sie empfahl, immer mit den Clubs im Gespräch zu bleiben. Philipp Richter (SPD) sprang auf den Zug „Kommunikation“ auf: „Der Offene Brief hat klar gemacht: Das ,Wie’ hätte mit den Vereinen ausdiskutiert werden müssen.“ Rainer Mull (FDP) gestand: „Wir haben lange versucht, Einsparpotenziale zu finden.“ Friedhelm Kung (SPD) sprach von der Bedeutung der Vereine für den sozialen Zusammenhalt und die Jugendarbeit; ihm fehlt es in der Verwaltung an Kreativität, am Sparwillen in den eigenen Reihen. Dem hielt Erich Weisser entgegen, dass in keinem Bereich so behutsam gekürzt werde wie im Sport. Jürgen Bartsch (Grüne) hielt Kungs Einschätzung für nicht seriös: „Wo wollen Sie denn sparen?“, fragte er und rief in Erinnerung, dass die SPD geringere Beträge für den Kanalbau einsetzen wolle. Bartsch: „Damit können Sie den Haushalt nicht retten.“ Sebastian Nehnes (AfD) empfahl, die Aufwendungen für die Fraktionsarbeit zu reduzieren: „Das wäre doch ein schönes Signal nach außen.“