Ungerechtigkeit im Steuergesetz : Rheinberger Anwalt legt Verfassungsbeschwerde ein

Rheinberg Frank-Michael Bindel glaubt, eine Ungerechtigkeit im Steuergesetz erkannt zu haben. Für einen Mandanten hat er deswegen das Bundesverfassungsgericht angerufen. Vor 20 Jahren trat er schon mal in Karlsruhe auf.

Nach dem Gang durch die Instanzen – in diesem Fall Finanzgerichte und Bundesfinanzhof – hat Bindel deshalb im Juli 2020 für einen Beschwerdeführer Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Hier geht es nicht um ein richterliches Urteil, hier steht die Gesetzgebung auf dem Prüfstand. Auf 28 Seiten hat der Anwalt die bislang geltende Gesetzgebung auseinandergepflückt und als nicht verfassungskonform dargelegt. „50 Stunden habe ich sicher in die Beschwerde investiert“, schätzt der Jurist. Ein Steuerrechtler habe wichtige Unterstützung gegeben.

Bundesverfassungsgericht Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gibt es seit dem 28. September 1951 – seit fast 70 Jahren. Präsident ist Stephan Harbarth. Dem Gericht obliegt die Kontrolle des verfassungsmäßig bestimmten politischen Lebens, das es im Lichte des Grundgesetzes interpretiert.

Rund 6000 Verfassungsbeschwerden werden laut Statistik pro Jahr eingereicht; 95 Prozent davon weist das Bundesverfassungsgericht ohne Begründung zurück. Die Erfolgsaussicht? Eher mager. Sie liegt bei zwei bis 2,5 Prozent. Doch Bindel „rechnet“ anders: Er verbucht es als Erfolg, wenn die Beschwerde angenommen wird. „Dann nämlich wird diese vom Bundesverfassungsgericht an den Finanzminister weitergeleitet, der sich dazu äußern muss“, erläutert Frank-Michael Bindel das Prozedere. Und das sei sein Ziel: Politische Prozesse für mehr Gerechtigkeit anzustoßen.

Der 67-jährige Anwalt beschäftigt die Richter in Karlsruhe nicht zum ersten Mal. Er hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Verfassungsbeschwerde eingereicht. Zwei wurden zwar abgelehnt, haben aber zu einer Veröffentlichung geführt. Eine hat er mit großem Erfolg „durchgepaukt“. Das war im Jahr 2001. Damals hatte er gerade ein Jahr seine Zulassung als Anwalt. „Es ging um die verfassungsrechtlichen Anforderungen an Durchsuchungsanordnungen aufgrund von ‚Gefahr im Verzug‘“, erinnert sich Bindel. Als „Feld- und Wiesenanwalt mit kleiner Kanzlei, aber ohne jegliches Renommee“, schmunzelt er, sei er zur mündlichen Verhandlung nach Karlsruhe gefahren. Doch ihm sei der gleiche Respekt und dieselbe Wertschätzung entgegengebracht worden wie beispielsweise bekannten Staranwälten. „Da ich auch damals schon Probleme mit meinem Gehör hatte, haben sich alle bemüht, eine Lösung zu finden, damit ich der Verhandlung folgen kann“, erzählt der Rheinberger Anwalt. Mit einem Kopfhörer der Dolmetscher sei dies möglich gewesen.