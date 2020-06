Lions Club Rheinberg : Spielsachen für die Kinderklinik im Bethanien

Rheinberg Eine Abordnung des Damen-Lions Clubs (LC) Rheinberg Juventas hat der Kinderklink des Moerser Bethanien-Krankenhauses Spielsachen-Spenden überbracht. Der Vefrein bittet um Spenden, um weiterhin helfen zu können.

Die Wunschbaumaktion des Damen-Lions Clubs (LC) Rheinberg Juventas hat einen stattlichen Betrag ergeben. So konnten jetzt die Präsidentin des Clubs, Silvia Gelbke, mit einer Abordnung der Lions-Damen fünf große Kartons prall gefüllt mit Spielmaterial an Michael Wallot, den Chefarzt der Kinderklinik des Moerser Bethanien-Krankenhauses, übergeben.

Mit rund 3000 stationär behandelten Patienten pro Jahr in der etwa 50 Betten umfassenden Kinderklinik ist die medizinische Versorgung sehr weitreichend. Versorgt werden junge Patienten aus der gesamten Region und Frühgeborene sowie Säuglinge über Kleinkinder bis hin zu Schulkindern. Für sie ist der Bedarf an Spielsachen groß und vielfältig. Wenn die Kinder und Jugendlichen, die bis etwa zum 14. Lebensjahr noch von einem Elternteil begleitet werden, sich in der „freien Zeit“ mit coolen und interessanten Spielangeboten die Langeweile vertreiben können, fördert das ihre Genesung enorm. Unter den kleinen Patienten befindet sich neben Früh- und Neugeborenen ein hoher Anteil an Kindern mit Nieren- und Lungenerkrankungen sowie eine wachsende Zahl an Kindern mit Typ 1-Diabetes. Daneben kümmert sich das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) um von Behinderung bedrohte Kinder, das allerdings ausschließlich ambulant.