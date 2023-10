Asphalt für Pflastersteine Rheinberger Innenstadt ist jetzt gesperrt

Rheinberg · Seit Mittwoch ist die Nord-Süd-Achse in Rheinberg von der Einmündung Goldstraße bis zum Großen Markt gesperrt. An Holz- und Fischmarkt wird das Pflaster durch Asphalt ersetzt. Auch an anderen Stellen wird ausgebessert.

11.10.2023, 15:15 Uhr

Auf einem Teil der Rheinstraße wurden am Montag bereits Pflastersteine herausgenommen. Die Bauarbeiter bringen ersatzweise Asdhalt auf. Foto: Armin Fischer (arfi)

Der ältere Herr auf dem Gehweg der Rheinstraße nimmt es mit Humor. Er trägt einen Wäschekorb und ruft lachend über die Straße: „Endlich mal wieder eine Baustelle in Rheinberg. Das ist praktisch, wenn man die frische Wäsche abholt und durch die halbe Stadt bis zu seinem Auto laufen muss.“ Andere Passanten schütteln nur den Kopf und einer fragt: „Hört das denn niemals auf mit den Baustellen in der Stadt?“