Grundschule am Bienenhaus : Programmieren ist kinderleicht

Rheinberg Millinger Grundschule holt mit Projekt „Let’s code!“ Deutschen eTwinning-Preis. Beeindruckt hat auch eine Video-Konferenz mit Partnerschülern in der Türkei.

Die Grundschule Am Bienenhaus in Millingen hat mit dem Projekt „Let’s code!“ den Deutschen­­ eTwinning-Preis 2020 gewonnen. Ob es einer der ersten drei Preise oder der Spezialpreis wird, bleibt bis zur Preisverleihung am Dienstag, 2. März, ein Geheimnis. Kein Geheimnis hingegen ist: „Die Schüler sind stolz wie Bolle, sie haben was Tolles geleistet“, freut sich auch Barbara (Bärbel) Klaaßen, die die eTwinning-AG an der Millinger Grundschule seit fünf Jahren leitet.