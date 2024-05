Politik in Rheinberg Rheinberger Grüne lehnen die Bezahlkarte ab

Die Bezahlkarte für Asylbewerber wird auch in Rheinberg ein Thema. Bund und Länder wollen, dass Asylbewerber mindestens einen Teil ihrer Leistungen als Guthaben auf einer Bezahlkarte bekommen sollen. In der ostthüringischen Kommune Greiz ist das Modell erprobt worden. Und es ist einfach: Den Asylbewerbern wird der größte Teil ihrer monatlichen Leistungen von 496 Euro auf einer speziellen Chipkarte ausgezahlt. Den Rest erhalten sie in bar – je nach Person etwa 100 Euro. In Greiz leben 730 Asylbewerber.