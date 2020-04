Rheinberger Gastronomen protestieren : 100 Stühle und kein Gast

Info

Mitwirkende Folgende Betriebe haben sich an der Aktion „Leere Stühle“ beteiligt: Punto, Kamper Hof, Restaurant Zur Alten Apotheke, Deli Deins & More, Wein- und Cocktailbar, Café Wien, Zur Schopsbröck, Zum Dicken, To Hoop, Hotel Am Fischmarkt, Clubhaus Tennisclub Grün-Weiß Rheinberg, Bodega im Scheffel, Vokato, Gastro Aberfeld und Evers.