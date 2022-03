Der ehemalige Chef stellte den Lkw zur Verfügung : Rheinberger fährt Hilfsgüter nach Polen

André Erker (rechts) und sein Arbeitskollege und Freund Simon Lang vor dem Lkw, mit dem sie an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren sind. Foto: Silke Erker

Rheinberg André Erker hat einen Hilfstransport für die Menschen in der Ukraine organisiert und ist die 1350 Kilometer lange Strecke selbst gefahren – mit seinem Kollegen Simon Lang in einem Lastwagen einer Duisburger Spedition.

André Erker sitzt mit seiner Frau Silke im Wohnzimmer seines Hauses am Orsoyerberg. Erst tags zuvor sind er und sein Arbeitskollege und Freund Simon Lang aus Duisburg von der polnisch-ukrainischen Grenze zurückgekehrt. Die Gedanken kreisen noch um die Erlebnisse dieser Tour. Ob er das alles noch einmal auf sich nehmen würde? Der 35-Jährige zögert nicht eine Sekunde. „Auf jeden Fall“, sagt er. „Man muss doch was tun.“

Die Erkers haben was getan. Haben in wenigen Tagen einen 17 Meter langen 40-Tonnen-Sattelschlepper bis unter die Decke mit mehreren hundert Umzugskartons vollgepackt und nach Polen gefahren. Jetzt hat André Erker das gute Gefühl, den Menschen im Kriegsgebiet wenigstens ein bisschen geholfen zu haben.

Der 40-Tonner war bis unters Dach vollgepackt. Foto: Silke Erker

Info Feuerwehr hat die Hilfsgüter abgeladen Übergabe Im polnischen Grenzort Mlyny wurde der Sattelschlepper aus Rheinberg entladen. Die Feuerwehr betreut dort einen Lagerplatz. Ukrainer holen die Hilfsgüter ab und bringen sie zu den Menschen. Not Auf der Rückfahrt habe er in Polen sehr viele Ukrainer gesehen, die mit nichts als Plastiktüten unterwegs waren. Das habe ihn erschüttert, so André Erker.

Das Ehepaar mit zwei Kindern – Paul (9) und Sophie (5) – hat die Bilder des Überfalls auf die Ukraine genauso fassungslos gemacht wie Millionen andere Menschen. Die beiden haben sofort bei einer Nachbarin, die aus der Ukraine stammt, nachgefragt, wie man helfen könne. Ehe er sich versah, hatte André Erker eine Liste in der Hand. Darauf standen Dinge, die im Kriegsgebiet dringend benötigt werden: Konserven, Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel und, und, und.

Die polnische Feuerwehr hilft beim Entladen. Foto: Erker

„Ich habe das nur bei WhatsApp in meinen Status gestellt“, so der Duisburger Berufsfeuerwehrmann, „und schon ging es los.“ Das Telefon stand nicht mehr still, nicht nur aus Rheinberg, auch aus Issum oder Duisburg brachten Freunde, Bekannte, Nachbarn, Verwandte und Bekannte von Freunden gepackte Kartons. „Nach kurzer Zeit wussten wir nicht mehr, wo wir alles hinstellen sollen“, erzählt Silke Erker. Und dann kam natürlich die Frage: Wie bringt man das alles nach Polen? André Erker schrieb Jochen Fromberger an, seinen alten Chef, Geschäftsführer des Duisburger Logistik-Unternehmens Fromberger. „Jochen, du musst helfen“, stand in der Nachricht, „wir brauchen einen Lkw.“ Keine 20 Minuten später kam die Antwort, kurz und knapp: „Daumen hoch: Wer fährt?“ Ehrensache für den Unternehmer, die Aktion zu unterstützen.

„Aid Convoy Ukraine“ stand hinten auf dem Sattelschlepper. Foto: Silke Erker

Dann ging alles schnell. Der riesige Lkw fuhr in Orsoyerberg vor, aus allen Ecken kamen Menschen, brachten Kartons. Auch die Feuerwehr-Einheit Millingen hatte gesammelt und vertraute Erker ihren Beitrag an. Der stellte den Millingern gern Platz zur Verfügung. Edeka Daniels in Orsoy stellte sechs Paletten mit Gemüse-Gläsern zur Verfügung. Der Ukrainer Viktor aus der Freien Evangelischen Baptistengemeinde Dinslaken stellte Kontakte her, beschaffte Frachtpapiere und machte einen Übergabepunkt aus.

Am Montag wurde der Lkw gestartet und los ging‘s. 1350 Kilometer, in 19 Stunden bis zum Grenzort Mlyny an der ukrainischen Westgrenze. Auf dem Sattelschlepper stand hinten „Aid-Convoy Ukraine“ geschrieben. „Das ist gesehen worden“, so der Orsoyerberger. „Jeder zweite Wagen hat uns angehupt und immer gingen die Daumen hoch. Man wird regelrecht abgefeiert, wenn man hilft“, so der gelernte Lkw-Mechaniker. Die Solidarität sei beeindruckend. Überrascht habe ihn, wie sehr sich die Polen für ihre europäischen Nachbarn einsetzten.

Er freue sich über den großen Zuspruch, den er für seine Aktion erfahre, sagt André Erker. Und er hat eine Hoffnung: „Vielleicht wächst Europa durch den Krieg mehr zusammen. Und hoffentlich ist dieser Krieg bald zu Ende.“

(up)