Aktion Stadtradeln in Rheinberg Urkunden für 165.000 erradelte Kilometer

Die beste Klasse in der Grundschulwertung kam aus Wallach. Die Kinder der Klasse 4a und ihre Lehrerin Petra Stoffels von der Schule am Deich fuhren 2164 Kilometer. Bei den weiterführenden Schulen lag die Klasse 7b mit Raphaela Kristau vom Amplonius-Gymnasium mit 2658 Kilometern vorn. Die drei Kitas mit den meisten Radkilometern waren in diesem Jahr „St. Evermarus“ mit 4497 Kilometern, „St. Anna an der Kirche“ mit 3502 Kilometern und „St. Anna Schulstraße“ mit 2164 Kilometern. Genau wie die Schulklassen erhielten sie bereits in der vergangenen Woche direkt in den Einrichtungen ihre Urkunden und Geldpreise vom Klimaschutzmanagement der Stadt Rheinberg.