Trainingsgelände am Annaberg Bogensportler hoffen, an der Messe bleiben zu können

Für den Bogensportclub (BSC) Rheinberg spielt es eine entscheidende Rolle, wie sich die Dinge auf dem Gelände der Messe Niederrhein entwickeln. Wie berichtet, sollen dort die alten Reichel-Hallen nach und nach abgerissen und von einem Investor durch neue ersetzt werden. Die planerischen Voraussetzungen beschäftigen Politik und Verwaltung seit Jahren. Die erfolgreichen Bogenschützen haben ihr Trainingsgelände seit mehr als 20 Jahren auf dem Messe-Areal – hinter den Hallen Richtung Bahnlinie gelegen. Dem Verein ist allerdings vom jetzigen Messe-Betreiber gekündigt worden. Der Versuch, mit dem voraussichtlich neuen Investor Kontakt aufzunehmen und über eine Fortsetzung des Mietverhältnisses zu verhandeln, so hatte es Michael Süßelbeck als Geschäftsführer des BSC mitgeteilt, war bisher erfolglos verlaufen. „Inzwischen hat mich jemand vom Unternehmen Arrow Capital angerufen“, so Süßelbeck, den das sehr freute, denn: „Wir als Verein sind immer noch im Gespräch für die Weiternutzung des Grünstreifens und wir werden die Kommunikation aufrecht erhalten. Ebenso hatte ich ein persönliches Gespräch mit Messe-Eigentümer Herrn Schwerin vor Ort. Wir haben nun über 21 Jahre das Gelände nutzen dürfen und haben sehr gut mit der Messe zusammen gearbeitet. Auch wenn eine andere Nutzung des Areals unvermeidbar ist, wäre die Nutzung des Grünstreifens durch unseren Verein eine Option.“ Der BSC sieht die Gespräche als gutes Zeichen und ist an einer guten und konstruktiven Zusammenarbeit interessiert.