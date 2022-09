Jubiläum der Kolpingsfamilie : Rheinberger auf Kolpings Spuren in Köln unterwegs

Rheinberg/Köln Die Rheinberger Kolpingsfamilie hat in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. In diesem Zusammenhang fand jetzt auch eine Fahrt nach Köln statt.

Die ausgewählten Stationen, an denen die Begleiter jeweils Geschichten und Anekdoten zum Besten gaben, gaben den Rheinbergern einen tieferen Einblick in die Biografie Adolph Kolpings, in dessen Spiritualität und in die Geschichte des Katholischen Gesellenvereins.