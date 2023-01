Musik in Rheinberg Abendmusik startet im neuen  Jahr mit zwei Top-Organisten

Das Orgel-Duo Iris und Carsten Lenz aus Wiesbaden wird am Sonntag, 15. Januar, ein Konzert in der St.-Peter-Kirche in Rheinberg gestalten. Es ist das erste Konzert im neuen Jahr in der Reihe Rheinberger Abendmusik. Die Musiker gelten als eines der führenden Orgelduos in Europa. Die beiden Virtuosen haben bisher Konzerte, meist mit ausgefallenen Programmen und Orgelraritäten, im gesamten Bundesgebiet, in vielen Ländern Europas, in Russland und in Großstädten den USA gespielt. In den vergangenen Jahren waren sie oft im Fernsehen bei Gottesdienstübertragungen zu sehen.