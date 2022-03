Konzert in der St.-Peter-Kirche : Rheinberger Abendmusik mit zwei Trompeten und Orgel

Claudio Del Popolo, Julien Theodor, Christoph Bartusek. Foto: Veranstalter

Rheinberg Gleich drei Interpreten gestalten gemeinsam die Rheinberger Abendmusik am Sonntag, 20. März, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Peter in Rheinberg.

Auf dem Programm stehen Werke für zwei Trompeten und Orgel, die von Claudio Del Popolo (Leverkusen) und Julien Theodor (Malmedy/Belgien) an den Trompeten und Christoph Bartusek (Rheinberg) an der Orgel aufgeführt werden. Dazu gehört auch eines der bekanntesten Originalwerke für zwei Solotrompeten mit dem Konzert für zwei Trompeten von Antonio Vivaldi in C-Dur. Das Motto der Reihe „Glück, Zufall, Schicksal“ nimmt die Suite für zwei Trompeten und Orgel von Jean Francaix auf. Für die Suite verwendete Francaix Teile aus seinem Oratorium „L’ Apocalypse selon St. Jean“.

Daneben erklingen in der St.-Peter-Kirche auch zwei Choralbearbeitungen von Johann Sebastian Bach in der Rheinberger Abendmusik. Wie immer findet eine Videoübertragung des Spielgeschehens auf der Orgelempore auf eine Leinwand in der Kirche statt. Ebenso ist der Eintritt frei, um eine angemessene Spende zur Finanzierung der Konzerte wird am Ende gebeten. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage zu allen Konzerten der Reihe und zu den aktuell gültigen Corona-Auflagen.

(up)