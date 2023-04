Ausstellung in Rheinberg Künstlerisch in den farbenfrohen Frühling

Wolfgang Schupke-Boos malt selber nicht, wollte aber unbedingt die Werke seines verstorbenen Schwiegervaters Hans Boos präsentieren. Die Werke des ehemaligen Bergmannes beschreiben in hauchdünnen Tusche-Strichen unglaublich detailreich das Leben unter Tage. Seine Tochter Nina Boos ist mit abstrakten Bildern vertreten, die ein wenig an den großen Pablo Picasso erinnern. Abstrakt deutet sie ihre Motive an, ohne sie greifbar zu machen, und doch zeigen sich Figuren und Elemente, allesamt an geometrische Linien gebunden. Was ausgeklügelt wirkt, entsteht tatsächlich intuitiv, erklärt Nina Boos: „Ich male drauf los. Wenn man anfängt, nachzudenken, wird nichts draus.“