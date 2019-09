Chemiewerk in Rheinberg : Zwischenfall bei Inovyn – offenbar mehrere Verletzte

Chemiewerk in Rheinberg

Rheinberg Bei Inovyn in Rheinberg ist es ehemaligen Solvay-Werk West gegen 14 Uhr am Donnerstag zu einem Zwischenfall gekommen. Nach ersten Informationen sind mehrere Personen verletzt worden.

Nach Angaben der Inovyn-Werksfeuerwehr ist aus bislang ungeklärter Ursache in einem Gebäude Ammoniak ausgetreten. Insgesamt 27 Mitarbeiter hätten giftige Dämpfe eingeatmet und müssten notärztlich versorgt werden. Nach außen sei nichts gedrungen, sagte ein Sprecher. Eine Gefahr für Anwohner bestehe also nicht. Die Feuerwehr in Rheinberg ist zur Unterstützung der Werksfeuerwehr über Sirenen alarmiert worden. Mehrere Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz.