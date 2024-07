Vereinsleben in Rheinberg Gute Werbung für den Sport in der Stadt

Kanu fahren im Underberg Freibad, Bogenschießen wie Robin Hood, Schachspielen wie die Weltmeister Magnus Carlson und Ding Liren oder Eintauchen in Kampfkunsttechniken – am Sonntag war alles das möglich. Über 300 Gäste nutzten das Angebot, mit den verschiedensten Sportarten des Rheinberger Stadtsportverbandes auf Tuchfühlung zu gehen. Der Aktionstag „Sport in Rheinberger Vereinen“ (SiRV) machte es möglich und begeisterte die Besucher.