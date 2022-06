Kreissportbund Wesel zu Gast in Rheinberg : Zwei vorbildliche Vereinssportler ausgezeichnet

Kreissportbund Wesel zu Gast in Rheinberg

Rheinberg Sascha Spang aus Millingen und Elena Otto aus Ossenberg sind für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt worden. Der stellvertretende Vorsitzende des KSB, Ulrich Glanz, überreichte den beiden Sportlern Urkunden und Geldpreise.

Sascha Spang ist seit 2008 Mitglied des SV Millingen und besetzte seitdem mehrere Ämter im Vorstand. Von 2009 bis 2014 war er Beisitzer im Vorstand des Gesamtvereins. Und von 2014 bis 2019 bekleidete er das Amt des Geschäftsführers. Derzeit unterstützt er den Vorstand wieder als Beisitzer. In der Sportpraxis engagiert sich Sascha Spang als Trainer innerhalb der Fußballjugendabteilung und betreut dort seit circa fünf Jahren auch Spieler aus dem Irak , Iran und Syrien . In den Mannschaften werde Integration gelebt. Sascha Spang ist auch bei den „Alten Herren“ des Vereins als Spieler aktiv.

Elena Otto vom Karneval Ausschuss Gemütlichkeit (KAG) Ossenberg erhält die Auszeichnung im „Jungen Ehrenamt“. Sie wurde 2002 Mitglied des KAG Ossenberg und war zuerst in einer Gardetanzgruppe des Vereins und ab 2014 als Solotänzerin aktiv. Sie gewann 2014 die Rheinberger Stadtmeisterschaften in ihrer Altersklasse und beendete ihre aktive Laufbahn im Jahr 2019. Seit 2012 trainiert Elena Otto unterschiedliche Tanzgruppen des KAG Ossenberg und konnte auch dabei beachtliche Erfolge feiern. So gewannen die von ihr betreuten „La Luna“ ununterbrochen von 2015 bis 2019 unangefochten die Rheinberger Stadtmeisterschaften im Gardetanz. Von 2013 bis 2017 trainierte sie außerdem das Solomariechen Alia. 2018 wurde sie als Trainerin ausgebildet. Aktuell trainiert Elena Otto die „Red Angels“, die „La Luna“ und ein neugegründetes Duo von zwei Nachwuchstänzerinnen, das noch namenslos ist. Auch im außersportlichen Bereich war Elena Otto schon für den Verein tätig: Von 2014 bis 2018 war sie Jugendvertreterin im Jugendvorstand des Vereins.