Kultur in Rheinberg Kabarettist Daniel Helfrich setzt auf Trennkost

Am Freitag, 24. März, findet im Lokal To Hoop an der Alpsrayer Straße 102 in Rheinberg-Alpsray eine Blues-Session statt Als Opener spielen Dieter Wilms & Blues Friends. Jeder kann mitmachen. Der Eintritt ist frei, ein Hut für Spenden wird herumgereicht. Einen Abend später, am Samstag, 25. März, 20 Uhr, gastiert der Kabarettist Daniel Helfrich mit seinem Programm „Trennkost ist kein Abschiedsessen“ im To Hoop. Er spürt Fragen nach wie „Was wäre passiert, wenn Adam sich von Eva getrennt hätte? Wäre uns allen dadurch viel erspart geblieben? Oder wie trennt sich eigentlich ein Informatiker? Durch Steuerung – Alt – Entfernen?“ Tickets gibt es unter www.adticket.de, an allen Vorverkaufsstellen oder im To Hoop.