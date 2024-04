Kulturangebot in Rheinberg Zwei Musical-Abende in der Stadthalle

Aufgeführt werden Ausschnitte aus bekannten Musicals. Mit einem kurzweiligen, bunten Programm, hinreißenden Melodien, großen Gefühlen und eindrucksvollen Kostümen wollen die Akteure ihr Publikum in eine fantastische Welt voller Träume, Dramatik und Leidenschaft entführen. In de Show „Moments of Musical in Paris“ lädt das Ensemble zu einem Abend in Paris ein: Es geht auf eine Sinnesreise in die Stadt der Liebe, ins Nachtleben des Moulin Rouge, zum Eiffelturm und in die Pariser Oper. Französischer Esprit trifft Musicaltheater, das die großen und kleinen Geschichten der französischen Hauptstadt erzählt. Die Aufführungen finden am Samstag, 4. Mai, ab 19.30 Uhr, und am Sonntag, 5. Mai, ab 18 Uhr, in der Stadthalle statt. Einlass ist jeweils 60 Minuten vor Beginn der Show. Die Karten kosten 20 Euro in der Preiskategorie 1 und 15 Euro in der Preiskategorie 2. Zum Ticketshop: https://tickets.ruhrmusical.de