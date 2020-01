Ausstellung der Volkshochschule Rheinberg : Landwirtschaftliches Leben auf Leinwand

Rheinberg Zwei Kunstkurse der Volkshochschule stellen ihre Arbeiten im Foyer des Stadthauses aus.

Direkt am ersten Sonntag im neuen Jahr lud eine Ausstellungseröffnung ins Rheinberger Stadthaus ein. Arbeiten von gleich zwei Kunstkursen der Volkshochschule (VHS) schmücken ab sofort unter dem Motto Bildtechniken-Design das Foyer.

Aber auch Aktmalerei ist zu entdecken. Gearbeitet wurde mit Acryl- und Ölfarben, mit Bleistift oder in Kaltglas- oder Aquarelltechnik. Die an sich neutral gewählten Themen haben in ihrer ländlichen Ausprägung dabei „mit den Bauernprotesten gegen die Verordnungen der Europäischen Union eine eigene Dynamik und Aktualität bekommen“, erklärt die Kursleiterin.