Live-Musik in Rheinberg Sophie Chassée und Paul Gerlinger: Zwei junge Singer/Songwriter live im Schwarzen Adler

Im Schwarzen Adler steht die nächste Nacht der Singer/Songwriter an, diesmal Sophie Chaseé und Paul Gerlinger. Sie findet am Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, im Saal des Kulturlokals an der Baerler Straße 96 statt. Veranstalter ist die Kulturinitiative Schwarzer Adler. Die 25-jährige Sophie Chassée setzt auf ein filigranes Gitarrenspiel des Modern Fingerstyle à la Andy McKee oder Ben Howard und ihre einzigartige Stimme. Ihre englischen Texte erzählen mit einem Hauch Melancholie über die verlorene Liebe und die großen Veränderungen im Lauf des Lebens. Anfang Mai hat die bekannte Kölner Band AnnenMayKantereit Sophie Chassée als ihre neue Bassistin vorgestellt. Der 26-jährige Songwriter Paul gerlinger aus Mannheim singt in einem seiner Songs „Ein Glas Wein und Zigaretten können jeden Abend retten“. Ganz offensichtlich wurden so bereits Abende verbracht, denn Paul Gerlingers Stimme ist spröde und tief, dem Gedanken gibt es kein Entkommen. Karten für das Doppelkonzert gibt es über www.adler-kultur.de und über Eventim. Sie kosten 22,73 Euro.