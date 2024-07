Grundschule am Annaberg Für zwei Lehrerinnen beginnen jetzt die ganz großen Ferien

Für Monika Hammerschmidt und Sabine Albrecht geht mehr als das Schuljahr zu Ende. Für die beiden Lehrerinnen an der Grundschule am Annaberg beginnen nun die ganz großen Ferien: Die beiden Frauen gehen in den beruflichen Ruhestand und sind am Donnerstag gebührend verabschiedet worden. Lehrerkollegen (auch ehemalige), Schüler, Eltern und der stellvertretende Bürgermeister Erich Weisser sagten in der Turnhalle am Annaberg in einer schönen Feierstunde „auf Wiedersehen und alles Gute!“.