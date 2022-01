In der Rheinberger Fußgängerzone : Geschäftshäuser stehen zum Verkauf

Rheinberg Der Sohn des früheren Rheinberger Bürgermeisters Josef Elsing möchte die Gebäude Gelderstraße 7 und 9 in der Fußgängerzone für 1,1 Millionen Euro abgeben. Die Parfümerie Balster und Ernstings Family sollen bleiben.

Das Wohn- und Geschäftshaus an der Gelderstraße 7 gehört wohl zu den markantesten Gebäuden in der Rheinberger Fußgängerzone. Das dreigeschossige, weiße Haus mit den Stuckverzierungen und dem markanten Erker fällt direkt ins Auge. Errichtet wurde es im Jahr 1885, erweitert 1925.

Nun möchte Eigentümer Bernd Elsing das historische Gebäude zusammen mit dem um 1907 errichteten Haus Gelderstraße 9 gleich nebenan in neue Hände geben. Sein Vater Josef Elsing, der frühere ehrenamtliche Bürgermeister von Rheinberg, hatte beide Häuser im Jahr 1942 erworben. Er führte dort lange ein Modegeschäft. Mäntel, Hosen – es gab dort vieles zu kaufen. Um den Verkauf der Häuser kümmert sich nun Markus Jung vom Immobilienunternehmen Engel & Völkers in Krefeld.

Rheinberger kennen die Häuser vermutlich weniger wegen der Architektur: Der in den Erdgeschossen der Wohnhäuser angesiedelte Einzelhandel ist seit vielen Jahren Bestandteil der örtlichen Geschäftswelt und für viele Kunden eine feste Größe beim Einkauf. Im Haus an der Gelderstraße 7 ist eine Filiale der Parfümerie-Kette Balster zu finden, das Haus an der Gelderstraße 9 beherbergt seit April 2009 eine Filiale des Textildiscounters Ernsting’s Family. Zuvor wechselten dort viele Jahre Kaffee und andere Produkte die Besitzer – in der Tchibo-Filiale, der noch heute nachgetrauert wird.