Am Tag des Denkmals Zwei Führungen durch die Ossenberger Schlosskapelle

Ossenberg · Am 8. September ist Tag des Denkmals. Am bundesweiten Programm beteiligt sich auch der Ossenberger Schlosskapellen-Verein, der sein kleines Schmuckstück an diesem Tag öffnet.

14.08.2024 , 20:20 Uhr

Die Schlosskapelle Ossenberg kann man sich am 8. September beim Tag des Denkmals anschauen. Foto: Ulrich Glanz

Der Tag des offenen Denkmals findet in diesem Jahr am Sonntag, 8. September, statt. Das Motto lautet diesmal „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. Der Tag des offenen Denkmals wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit koordiniert Der Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg beteiligt sich am Sonntag, 8. September, mit zwei Führungen durch die Ossenberger Schlosskapelle an diesem Programm. Die Führungen finden um 11 und um 17 Uhr statt und werden von Ulrich Weyhofen, dem Vorsitzenden des Vereins zur Erhaltung der Schlosskapelle, durchgeführt. Er wird über die Geschichte der Schlosskapelle und die Restaurierung der damals fast schon verfallenen Kapelle mit großem ehrenamtlichem Einsatz, mit Spenden, Benefizveranstaltungen und öffentlichen Zuwendungen berichten. Treffpunkt zu den beiden Führungen ist jeweils vor dem Eingang der Ossenberger Schlosskapelle an der Schloßstraße 90. Mit dem vor 30 Jahren gegründeten Verein zur Erhaltung der Ossenberger Schlosskapelle machten 25 Männer das Gebäude an der Graf-Luitpold-Straße ab 1999 zu dem Schmuckstück, das es heute ist. Bis 2015 war der inzwischen verstorbene Klaus Helmes Vorsitzender, seither führt Ulrich Weyhofen den Verein als erster Vorsitzender.

(up)