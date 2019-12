Kollision in Rheinberg : Zwei Frauen bei Unfall auf der B 57 schwer verletzt

Rheinberg Die Wagen einer 60-jährigen Moerserin und einer 42-jährigen Kamp-Lintforterin sind zusammengestoßen.

Bei einem Unfall auf der B 57 in Rheinberg sind am Sonntag zwei Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 6.50 Uhr eine 60-jährige Moerserin die B 57 in Fahrtrichtung Moers. An der Ampelkreuzung Moerser Straße/An der Neuweide/Rheinberger Straße (B 510) kollidierte sie mit dem Auto einer 42-jährigen Kamp-Lintforterin, die die Kreuzung von der Straße An der Neuweide kommend in Fahrtrichtung Rheinberger Straße querte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung komplett gesperrt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Wer den Unfall verursacht hat, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Auch die Rheinberger Feuerwehr war im Einsatz.