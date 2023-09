Schützenferst im Rheinberger Stadtteil Zwei Budberger Könige präsentieren ihre Throne

Beim Kinderschießen hatte sich Henry Heidt als bester Schütze an die Spitze gesetzt. Der Budberger Kinderthron besteht aus König Henry Heidt mit Königin Anni Gall und den Ministerpaaren Tom Lessmann mit Lina Morawa, Thilo Keuschen mit Lilly Heidt, Jule Morawa mit Liam Golino-Houcken und Sebastian Mordt mit Julia Scholz. Mit beiden Thron-Gesellschaften wurde ein herrliches Schützenfest auf dem Budberger Marienplatz gefeiert. Den Auftakt bildete am Freitag die Schützenparty, gefolgt vom Schützenball am Samstag und dem großen Königsball am Sonntag. Mit dem legendären Budberger Klompenball endet das Schützenfest am Montag.