Rhinberkse Jonges : Zwei Bands am Freitag beim ersten Rock am Rhin

Zwei Bands am Freitag beim ersten Rock am Rhin

Die Band Rock‘s Finest ist in der Stadthalle mit dabei. Foto: Stefan Dolge

Rheinberg Die Gruppen Heartbeats und Rock’s Finest spielen Hits aus den 80er Jahren bis heute.

Aus der Oldie Night der Rhinberkse Jonges wird Rock am Rhin. Erstmals läuft die beliebte Veranstaltung unter dem neuen Namen am Freitag, 21. Februar, ab 20 Uhr, in der Stadthalle Rheinberg – trotz Karnevalszeit kostümfrei.