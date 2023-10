Unfall in Rheinberg Zwei Autos stoßen auf der Zuff-Kreuzung zusammen

Für die an einem Verkehrsunfall in Rheinberg beteiligten Autofahrer brachte Freitag, der Dreizehnte, tatsächlich Pech. Um kurz vor 18 Uhr krachten ein schwarzer VW Passant Kombi und ein dunkler Skoda Roomster zusammen. Offenbar wollte der Fahrer des Passat, der aus Fahrtrichtung Moers auf der Landstraße 137 (ehemalige B57) unterwegs war, an der Kreuzung am Jugendzentrum Zuff nach links in die Xantener Straße Richtung Rheinberger Innenstadt abbiegen. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Skoda, der Richtung Moers fuhr. Eine Person wurde verletzt.