Gastronomie schließt im November : Zwangspause für die Iglus

Rheinberg/Xanten Viele Restaurants und Gaststätten nutzen den Lockdown im November dazu, Speisen zum Abholen anzubieten.

Die drei Iglus vor dem Hotel Am Fischmarkt in Rheinberg sind gerade erst aufgebaut worden, werden gut angenommen und sind abends sogar beleuchtet. Am Wochenende gehen die Lampen aber wieder aus. Wegen der Corona-Pandemie gelten von Montag an neue Regeln, die Gastronomiebetriebe müssen für vier Wochen schließen. Die Iglus sollen aber stehen bleiben.