Meisterschaft startet auf Rennstrecke in Rheinberg Zweiter NRW-Renntag auf dem Pumptrack

Den Kindern und Jugendlichen vor Ort habe aufgezeigt werden können, was man mit regelmäßigem Training auf der Strecke erreichen kann. „Besonders stolz sind wir darauf, dass wir 2023 an allen drei Terminen des NRW-Pumptrack-Cups auch immer ein Laufradrennen für die kleinsten Radsportler anbieten können“, berichtet der zweite Vorsitzende von Street-Grown, Michael Schmitz. „Hier folgen wir den szenetypischen Grundsätzen ,teach ‘em young‘ und ,each one, teach one‘, was so viel heißt, dass man die Kinder möglichst früh an den Sport heranführen sollte und das gemeinsame Training und Spaß haben, also die gemeinsame Session, im Vordergrund steht und dadurch den Trainingserfolg des Einzelnen herbeiführt“, ergänzt der erste Vorsitzende Mathias Klaft-Turnau.