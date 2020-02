SV Millingen : Kinder-Karneval in der Turnhalle

Millingen Der SV Millingen hatte wieder ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Der SV Millingen ist ein Sport- und kein Karnevalsverein, aber auch in der fünften Jahreszeit hat er sich etabliert. Zum dritten Mal veranstaltete er in der Turnhalle der Schule am Bienenhaus die Millinger Kindersitzung. Die Resonanz war überwältigend. An der Kasse bildete sich eine lange Schlange und die Turnhalle, die vom Elferrat der St.-Ulrich-Bruderschaft für die Sitzungen karnevalistisch hergerichtet worden war, war proppenvoll.