Ärger um den Orsoyer Niag-Hafen : Die Stimme des Kreises fehlt

Meinung Rheinberg Niag als Hafen-Betreiberin und die Orsoyer Anwohner-Initiative kommen nicht auf einen Nenner. Es wird höchste Zeit, dass es zu einer Lösung kommt. Das hat die Rheinberger Politik jetzt, wenn auch spät, gefordert. Vom Kreis hört man indes nichts zu dem Thema.

Man mag sich bei dem Thema auf die eine oder die andere Seite schlagen, mag der Hafen-Betreiberin Niag unterstellen, dass sie zu sehr auf betriebswirtschaftliche Erfolge schielt und die Menschen mit ihren Sorgen zu wenig im Blick hat. Oder man hält die Anwohner-Initiative für zu egoistisch und argumentiert damit, dass der Hafen und damit auch der Bahnverkehr schon da waren, als viele Häuser erst gebaut worden sind. In Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen und Bürgern gibt es naturgemäß viele Betrachtungsweisen.

In Orsoy aber haben sich die Rahmenbedingungen offensichtlich verändert und die Fronten so sehr verhärtet, dass kaum noch miteinander gesprochen wird. Es läuft ganz anders als in Vierbaum, wo eine Bürgerinitiative vor Jahren – letztendlich erfolgreich – dafür kämpfte, dass die Niag die Bahnübergänge umbaut. Da war der Austausch konstruktiv und nicht konfrontativ.