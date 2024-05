Pfarrer wechselt von Rheinberg nach Kleve KFD dankt Pastor Dino mit Abschiedsgeschenk

Zwölf Jahre lang war der junge Geistliche in der Kirchengemeinde St. Peter tätig. Der heute 43-Jährige stammt aus Vjjayawada, einer Millionenstadt im Bundesstaat Andhrapradesch in Zentralindien. Als Verstärkung aus der Weltkirche kam er im Januar 2012 nach Rheinberg und eroberte schnell die Herzen der Menschen. Nun ist Dino Kakumanu in das Bistum Münster inkardiniert – also aufgenommen – worden. Damit einher ging jedoch auch der Abschied aus Rheinberg. Seit dem 1. Mai ist er als Pfarrer in St. Mariä Himmelfahrt in Kleve im Einsatz. Bei der Abschiedsfeier in Budberg bedankten sich Angelika Gohres, Bärbel Küsters und Ulla Kuhlmann im Namen der KFD St. Peter/St. Marien bei Pastor Dino für die schöne Zeit mit ihm in Rheinberg und Budberg. Außerdem wurde ihm ein Scheck in Höhe von 600 Euro überreicht. Wie die Frauengemeinschaft mitteilt, ist das Geld auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung von den KFD-Frauen gesammelt worden, um das Projekt von Dino Kakumanus Mutter in Indien zu unterstützen.