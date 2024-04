Thema im Rheinberger Ausschuss Zukunftsinitiative Budberg will Bahnstrecke reaktivieren

Im Gespräch mit dem VRR, das krankheitsbedingt ohne einen Vertreter der Verwaltung stattfand, seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VRR über die aktuelle Lage sehr gut informiert gewesen und hatten auch Kontakt zur Niag in dieser Sache aufgenommen, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage für den Ausschuss. „Der VRR nahm Bezug auf das Zielnetz 2040 des VRR für die Metropolregion Rhein-Ruhr, das die angefragte Trasse nicht umfasst.“ Der VRR habe vorgeschlagen, wegen der Machbarkeitsstudie, die wegen der zu erwartenden umfangreichen Arbeiten und Kosten für eine Reaktivierung der Bahnstrecke notwendig sei, zuerst eine „fahrplantechnische Untersuchung“ im eigenen Hause und damit kostenfrei zu erstellen. Daraus lasse sich ablesen, ob die gewünschte Route über Budberg, Orsoy und Baerl mit ihren verlängerten Fahrzeiten überhaupt in das bestehende Betriebssystem mit einem Engpass im Duisburger Hauptbahnhof und gegebenenfalls fehlenden zweigleisigen Begegnungsstrecken hineinpasse oder ob Änderungen am System erforderlich seien.