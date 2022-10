Oktoberfest im Schwarzen Adler : Zünftige Wiesn-Musik statt Blues

Rheinberg Im Schwarzen Adler in Vierbaum findet ein zweitägiges Oktoberfest statt. Und das zum ersten Mal: Die Genossenschaft hat sich bewusst dazu entschieden, mit ihren Angeboten ganz unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.

Die Schwarze-Adler-Genossenschaft in Vierbaum geht neue Wege. Am übernächsten Wochenende – Freitag, 20. Oktober, und Samstag, 21. Oktober – wird an der Baerler Straße 96 erstmals ein Oktoberfest gefeiert. Die RP hat sich darüber mit Regina Pepping unterhalten. Sie gehört seit zweieinhalb Jahren zum ehrenamtlichen Vorstand der Adler-Genossenschaft und hat das Oktoberfest organisiert.